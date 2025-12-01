Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (3/12, 21:30, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τα προβλήματα να μειώνονται, καθώς μόνο οι Τάσος Δώνης και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας. Στα συν για τον Ισπανό τεχνικό, το γεγονός πως υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Μόντσου Ροντρίγκεθ που εξέτισε την τιμωρία του.

Την, Τρίτη (2/12), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο», ολοκληρώνεται η προετοιμασία των «κίτρινων» για το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα τοπικά ντέρμπι, καθώς ακολουθεί κι εκείνο στην Τούμπα (7/12, 19:30), για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.