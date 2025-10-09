Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν την Πέμπτη (9/10), οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε με ικανοποίηση τους Μιγκουέλ Αλφαρέλα και Τίνι Καντεβέρε να προπονούνται κανονικά. Αντίθετα, ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.