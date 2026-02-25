Ολοκληρώθηκε η σημερινή (25/5) προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να βλέπει τον Λορέν Μορόν να βγάζει μέρος του προγράμματος, εν όψει του αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (1/3, 20:00), στο πλαίσιο ης 23ης αγωνιστικής της Super League.

Η προετοιμασία στον Άρη συνεχίζεται, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιλέγει να δουλέψει πάνω στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ασκήσεις ενεργοποίησης, ταχύτητας και παιχνίδια με την μπάλα σε περιορισμένο χώρο.

