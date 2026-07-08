Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη εν όψει τη νέας σεζόν ξεκινάει. Οι «κίτρινοι» αναχωρούν με προορισμό την Πτολεμαΐδα και το αθλητικό κέντρο «Παντελίδης», όπου θα παραμείνουν μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μαζί του τους νεοαποκτηθέντες Σανούσι Ντιαλό και Ματάρ Τιάμ μαζί με τους παίκτες της Κ19 Δημήτρη Αντωνιάδη, Γιώργο Σιταρά και Αλέκο Καραμανλή.

Αντίθετα, παρελθόν θα αποτελέσουν οι Άλβαρο Τεχέρο και Ντούντου Ροντρίγκες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης.

Ο Άρης θα μεταβεί στις 21 Ιουλίου στην Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Οι «κίτρινοι» θα μείνουν εκεί ως τις 31/7 και είναι γνωστό πως θα αντιμετωπίσουν τη Μόντσα (30/7).

Παράλληλα, οι Ιταλοί αποκάλυψαν πως στις 12/8 στο στάδιο «Τεόφιλο Πατίνι» ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Νάπολι. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», η ομάδα του Γρηγορίου θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.