Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 16/10) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος και είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Ο 27χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά στο Αγρίνιο, στις 20 Σεπτεμβρίου, απουσιάζοντας στη συνέχεια από τους αγώνες με Πανσερραϊκό, ΟΦΗ για τη Super League και Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό και ο Κάρλες Πέρεθ θεραπεία και ατομικό. Αύριο, Παρασκευή (17/10), οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ θα προπονηθούν –και πάλι– το πρωί στο «Δασυγένειο».

ΠΑΕ Άρης: «Γίνε κι εσύ Δότης Μυελού των Οστών»

Η ΠΑΕ Άρης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών (ΠΑΣΜΜΟ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Όραμα Ελπίδας διοργανώνει την Κυριακή (19/10) μια ξεχωριστή εκδήλωση ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (16:30–19:30) περιμετρικά του «Κλεάνθης Βικελίδης» (τόσο επί της οδού Παπαναστασίου όσο και επί της οδού Αλκμήνης) θα υπάρχουν περίπτερα ενημέρωσης του κοινού.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους νέους και νέες ηλικίας από 18 έως 45 ετών, που είναι υγιείς και θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της «αλυσίδας» ζωής και ανθρωπιάς. Με μια απλή διαδικασία, ένα δείγμα σάλιου με μπατονέτα, μπορεί ο οποιοσδήποτε να εγγραφεί ως υποψήφιος δότης μυελού των οστών και να χαρίσει ελπίδα σε έναν άνθρωπο που παλεύει για τη ζωή του.

Μπ.Παπ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ