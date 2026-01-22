Την ώρα που οι ομάδες που συνιστούν το Big-4 του Ελληνικού ποδοσφαίρου απολαμβάνουν τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, ο πέμπτος των ισχυρών, Άρης, βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο απ’ τον Παναθηναϊκό με το βαρύ 3-0 στο ΟΑΚΑ, η ήττα 1-0 από την ΑΕΛ στον κάμπο και η γενικότερη προβληματική έως απογοητευτική παρουσία του Άρη τη διανυόμενη σεζόν, ασκούν μεγάλη πίεση στο εσωτερικό του club και στον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και δε νιώθει καθόλου άνετα στον πάγκο.

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης σπάνια φτάνουν στο γκολ, έχοντας τη δεύτερη χειρότερη παραγωγή μετά τον ουραγό Πανσερραϊκό με μόλις 14 γκολ σε 17 ματς. Η βαθμολογική τους συγκομιδή είναι πενιχρή και εκτός προσδοκιών, γι’ αυτό και πριν το τέλος του 2025 είχε κριθεί επιβεβλημένη η ενίσχυση του ρόστερ, μήπως και κάτι αλλάξει προς το καλύτερο.

Λίγα 24ωρα μετά την απόκτηση του Οτμάν Μπουσαΐντ, ο Μανόλο Χιμένεθ είπε δημόσια ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει υψηλό βαθμό ετοιμότητας, καθώς είχε να αγωνιστεί αρκετούς μήνες. Το ίδιο έπραξε και με το έτερο απόκτημα του Ιανουαρίου, τον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος είχε λίγες προπονήσεις, όμως, είχε -επίσης- μεγάλο χρονικό διάστημα να αγωνιστεί με τη Γρανάδα.

