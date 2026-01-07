Αισθητή είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μετακίνησης του Μάρτιν Χόνγκλα από την Γρανάδα στον Άρη.

Οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Ισπανούς για τον δανεισμό του 27χρονου Καμερουνέζου, ωστόσο ο παίκτης διεκδικεί χρήματα από την Γρανάδα και αρνείται να αποχωρήσει, εάν η εκκρεμότητα δεν τακτοποιηθεί.

Πλέον, οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου έχουν έρθει σε επαφές με την πλευρά του παίκτη και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το ζήτημα θα λυθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ο Χόνγκλα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Άρη.