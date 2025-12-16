Επίθεση στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά για τον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League που κάνει μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής έκανε η ΠΑΕ Άρης μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Οι «κίτρινοι» θεωρούν ότι ο Γάλλος «κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν», ενώ «δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των Ελλήνων φιλάθλων».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των Ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…».