Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Άρη για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ατρόμητο (13/9, 20:00 – Περιστέρι), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, μετά την έλευση του Φρέντρικ Γένσεν που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Φιλανδίας, είχε στη διάθεσή του και τον Ούρος Ράτσιτς που, με τη σειρά του, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας. Δεδομένες απουσίες από την αναμέτρηση στο Περιστέρι είναι αυτές των Κάρλες Πέρεθ και Τάσου Δώνη – αμφότεροι ακολούθησαν τα προγράμματά τους.

Την Παρασκευή (12/9), μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με τον Ατρόμητο.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στο μεταγραφικό κομμάτι, ο Μιγκουέλ Αλφαρέλα αποτελεί πλέον «ξένο σώμα» για τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο 27χρονος πρώην επιθετικός της Athens Kallithea FC δε συμμετείχε σήμερα στην προπόνηση του πολωνικού συλλόγου, με τον προπονητή Έντουαρντ Ιορντανέσκου να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «… ο Αλφαρέλα αποχώρησε σήμερα από την ομάδα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε άλλον παίκτη στη θέση του».

Ωστόσο, πέραν του Άρη, ενδιαφέρον για τον Γάλλο επιθετικό έχει υπάρξει κι από άλλους συλλόγους. Τα πολωνικά ΜΜΕ, πάντως, χρίζουν φαβορί τον Άρη για να συνεχίσει την καριέρα του ο Αλφαρέλα.