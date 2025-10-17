Aντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας βρίσκεται ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ο 21χρονος μέσος αντιμετωπίζει εξεργασία στα γεννητικά όργανα και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι: «θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας».

Η ανακοίνωση του Άρη

«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…

Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας».

Τι είναι η εξεργασία

Η εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό.

Ένας όγκος στα γεννητικά όργανα μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης, και η φύση του εξαρτάται από την εντόπιση και τα συμπτώματα.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: arisfc.com.gr