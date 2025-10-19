Άρης και Παναθηναϊκός αναμετρώνται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στη νίκη, προκειμένου να μη μεγαλώσει η διαφορά τους από τις πρώτες θέσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους δεν έχουν βρει ακόμη την επιθυμητή σταθερότητα και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο τριφύλλι και για ψυχολογικούς λόγους.

Οι «πράσινοι», από την άλλη, έχουν δείξει σαφή βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους, αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στην Ολλανδία όπου στο «Ντε Κάιπ» θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε τους γηπεδούχους, ξεκινώντας στην ενδεκάδα τους Αλφαρέλα και Καντεβέρε, ενώ στον αντίποδα ο Κόντης έδωσε φανέλα βασικού στον Ζαρουρί, επαναφέροντας παράλληλα κάτω από τα γκολπόστ τον Ντραγκόβσκι.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα των «πρασίνων» στο παιχνίδι, καθώς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό.

Σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Σφιντέρσκι, ο οποίος, μετά από κάθετη πάσα του Καλάμπρια στην στην πλάτη της άμυνας του Άρη πλάσαρε ωραία τον Διούδη, κάνοντας το 1-0 για το «τριφύλλι» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

TO ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ

Άρης-Παναθηναϊκός 0-1

Γκολ: 3′ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Κυριακόπουλος (Παναθηναϊκός), Τετέ (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγικά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο, Γένσεν, Αλφαρελά, Καντεβέρε

Παναθηναϊκός (Κοντής): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Κυριακόπουλος

Διαιτητής: Τσβάιερ Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντιτς 4ος: Τσιμεντερίδης VAR: Περλ, Τζήλος

Χρ. Ανδρ.