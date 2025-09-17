Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης και επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό, ο Κλέιτον Ντιαντί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ντιράιγια, σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 19χρονος Σενεγαλέζος παραχωρήθηκε δανεικός για ένα χρόνο στην ομάδα που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία, έναντι ποσού που πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ενώ για το προσεχές καλοκαίρι υπάρχει οψιόν αγοράς του, στα 5.000.000 ευρώ. Ο Ντιαντί χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα φετινά ματς του Άρη – πλην εκείνου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο ντεμπούτο του Χιμένεθ – ενώ συνολικά «έγραψε» 26 εμφανίσεις με τους Θεσσαλονικείς.

Για την αποχώρησή του, ρωτήθηκε και ο Χιμένεθ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη 1-0 που κατέκτησε ο Άρης επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για την 1η Αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στο γκολ του Λορέν Μορόν με πέναλτι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

«Γνώριζα για αρκετές μέρες ότι ήταν πιθανό να φύγει. Ο Άρης είναι μία ομάδα που πρέπει να εξισορροπεί τους παίκτες που έχει και εκείνους που μπορούν να φύγουν και να φέρουν κάποια χρήματα. Πάντα απαιτώ τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά του συλλόγου. Και αυτό το 1,5 εκατ. θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του 61χρονου Ισπανού προπονητή για τον Σενεγαλέζο.