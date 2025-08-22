Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα (22/8) το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο ΝΠΣ (23/8, 20:00, Novasports Prime – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το παρών στην προπόνηση έδωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος προσπάθησε να εμψυχώσει τους παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη, ώστε να αφήσουν πίσω τους τον άδοξο ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα χέρια της Αράζ και να ξεκινήσουν νικηφόρα τις εγχώριες υποχρεώσεις.

«Πρέπει να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, τις δυνατότητές μας σαν ομάδα και να ζεστάνουμε τον κόσμο που πικράναμε», ήταν η σχετική του αναφορά, για να προσθέσει: «Έρχεται μια δύσκολη σεζόν. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε, να φέρουμε νίκες και επιτυχίες, να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη για την πρεμιέρα αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γιένσεν, Μορουτσάν, Νινγκ, Πέρεθ, Ντιαντί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.