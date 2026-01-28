Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/1) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (31/1, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Μιγκέλ Αλφαρέλα, Φρέντρικ Γένσεν και Σωκράτης Διούδης συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Πέδρο Άλβαρο και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο, Πέμπτη (29/1), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο», μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση στο Αγρίνιο.

Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια των βραζιλιάνικων δημοσιευμάτων για την περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ, οι «κίτρινοι» έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ. Ο Γκαρέ αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη, ενώ στη συμφωνία με τη Βάσκο ντα Γκάμα θα υπάρχει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του πρώην άσου της Μάντσεστερ Σίτι.