Στο Αγρίνιο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 18/9) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας τη μίνι προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (20/9, 18:00, Cosmote Sport 1) στο γήπεδο του Παναιτωλικού, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Στην προπόνηση το «παρών» έδωσε και ο Πέδρο Άλβαρο, ο οποίος ενσωματώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με την αποστολή της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ, η οποία παρέμεινε στην πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό.

Από εκεί και πέρα, οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό (ο τελευταίος σταδιακά ανεβάζει ρυθμό), ενώ οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Η επόμενη προπόνηση του Άρη είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής.