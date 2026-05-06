Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης (5/5) και στην ουσία ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 10/5, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε τους Χαμζά Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμοι για τη δεύτερη διαδοχική συνάντηση με τους Κρητικούς.

Αντίθετα, ο Λορέν Μορόν, ο οποίος άρχισε να ανεβάζει ρυθμό, έκανε ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται πως για την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής δεν υπολογίζεται ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.

Την Πέμπτη (7/5) η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί.