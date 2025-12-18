Με την συμμετοχή του Μόντσου Ροντρίγκεθ διεξήχθη η προπόνηση του Άρη. Ο Ισπανός μέσος ξεπέρασε το διάστρεμμα που υπέστη στο ματς με τον Ολυμπιακό, και μπήκε στο πρόγραμμα της ομάδας.

Έτσι, τέθηκε στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ εν όψει του αγώνα με τον Αστέρα (20/12, 16:00, Novasports 2), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League. Μάλιστα, μαζί με τον Γαλανόπουλο θα συνθέσουν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής.

Παράλληλα, μέρος της προπόνησης ακολούθησε για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες, ο Σωκράτης Διούδης και η παρουσία του στην αποστολή θα κριθεί αύριο (19/12).

Οι Νοά Σούντμπεργκ, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό.

Η πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Την Παρασκευή (19/12), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».