Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00 – «Λάμπρος Κατσώνης»), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε με ικανοποίηση τον Ούρος Ράτσιτς να προπονείται κανονικά, κάτι που σημαίνει πως ο Σέρβος μέσος έχει αυξημένες πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας. Από την άλλη, ο Κάρλες Πέρεθ συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αντίθετα, οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Τίνο Καντεβέρε, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (22/10) προπόνησης στο γόνατο και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Εκτός μένει και ο Μιχάλης Βοριαζίδης που, επίσης, πέρασε την πόρτα του χειρουργείο καθώς βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Αύριο, Παρασκευή, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

Πηγή: ΑΠΕ