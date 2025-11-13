Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή οικογενειακού διπλού.

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν συνέχισαν και σήμερα τα προγράμματά τους.

Tην Παρασκευή (14/11), το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» για ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ. Οι υπόλοιποι θα έχουν ρεπό και η κατάσταση θα αντιστραφεί τις επόμενες ημέρες.