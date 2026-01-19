Ο Άρης υπέστη ακόμη μία ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας την Κυριακή με 1-0 στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, κι έτσι παρέμεινε στη μέση της βαθμολογίας με συγκομιδή μόλις 25 πόντων.

Όπως είναι φυσικό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης υπάρχει απογοήτευση για την εμφάνιση και το αρνητικό αποτέλεσμα στο AEL FC Arena, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στον εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (Κυριακή 25/1, 16:00).

Στη σημερινή προπόνηση ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία και ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν παραμένει κλινήρης λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Την Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ –που πλέον τελεί υπό έντονη αμφισβήτηση έπειτα και από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο– θα έχουν ρεπό, επιστρέφοντας την Τετάρτη στις προπονήσεις.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Οι τιμές τους κυμαίνονται από τα 10 μέχρι και τα 100 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr).