Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ, Σωκράτης Διούδης και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό, αλλά ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον πρόβλημα. Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, που έχει ένα χτύπημα στο πόδι από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως, λόγω τιμωρίας, από το ματς με τους Αρκάδες θα απουσιάσουν οι Νοά Φαντιγκά (αποβλήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό) και Ούρος Ράτσιτς (έχει δηλωθεί να εκτίσει τιμωρία έχοντας συμπληρώσει κάρτες).

Την Τετάρτη (17/12), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».