Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (30/8, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα εισιτήρια κοστίζουν: 15.00€ στις Θύρες 1, 3, 25.00€ στη Θύρα 2, 35.00€ στη Θύρα 9 και 45.00€ στη Θύρα 7 ενώ τιμώνται στα 100.00€ στη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»). Υπενθυμίζεται ότι το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 1/1/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 50 ευρώ στη Θύρα VIP.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τη νίκη επί του Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι παίκτες του Άρη προπονήθηκαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Όσοι ξεκίνησαν στο 2-0 επί των Θεσσαλών ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποφόρτισης ενώ οι υπόλοιποι ενεργοποίηση με ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, passing game, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo game και πιεστικό παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Τη Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές του Μαρίνου Ουζουνίδη θα έχουν ρεπό.