Την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου πραγματοποίησαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο το απόγευμα της Τρίτης (24/2) οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Οι «κίτρινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (Κυριακή 1/3, 20:00), για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Έλληνας τεχνικός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές επαγγελματισμό και προσήλωση ώστε να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για κατάληψη της πέμπτης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Conference League, εφόσον δεν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο.

Από εκεί και πέρα, ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος.

Ο Γρηγορίου, για το παιχνίδι στη Λεωφόρο, μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες των Γιώργου Αθανασιάδη, Μάρτιν Χόνγκλα και Κάρλες Πέρεθ που εξέτισαν ποινές στο 1-1 με την Κηφισιά.

Την Τετάρτη (25/2), η προπόνηση θα διεξαχθεί το πρωί στο «Δασυγένειο».