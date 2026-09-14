Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Μπρούμα, που επιστρέφει στην Ελλάδα για τους κιτρινόμαυρους μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο Άρης συνεχίζει τις ενισχυτικές κινήσεις στο ρόστερ της νέας σεζόν, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επισημοποιεί τη συμφωνία της με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος βρισκόταν από χθες στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του από την Μπενφίκα.

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