Ο Άρης προχώρησε σε μία επένδυση για το μέλλον, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ματάρ Τιάμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά το διάστημα των δοκιμαστικών προπονήσεων με τους «κίτρινους», πείθοντας το τεχνικό επιτελείο ότι διαθέτει τα στοιχεία για να ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

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