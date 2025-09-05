Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε το πρωί της Παρασκευής (5/9) ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο 61χρονος Ισπανός προπονητής έχει φτάσει σε συμφωνία με τους ανθρώπους του Άρη ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση ενός κυπέλλου κι ενός πρωταθλήματος σε τέσσερις διαφορετικές θητείες, συναντήθηκε με τον τεχνικό διευθυντή των «κίτρινων», Ρούμπεν Ρέγες, ενώ έκανε και την πρώτη του βόλτα στο Δασυγένειο Προπονητικό Κέντρο.

Αυτό που απομένει, πια, είναι η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Άρη με τον Ουζουνίδη προκειμένου να ανακοινωθεί κι επίσημα ο Χιμένεθ και να πιάσει δουλειά, ενόψει της πρώτης του πρόκλησης –το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Super League.