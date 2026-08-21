Νέο πρόσωπο υποδέχεται ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς έφτασε στην πόλη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 28χρονος Άγγλος αριστερός μπακ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «κιτρινόμαυρους».

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