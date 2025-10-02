Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 2/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (Σάββατο 4/10, 18:00 – «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για το παιχνίδι με τους Κρητικούς στην ουδέτερη Τρίπολη, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ, οι οποίοι συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Το ευχάριστο για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό είναι πως μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Τίνο Καντεβέρε που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, η οποία αποτελείται από τους Αθανασιάδη, Διούδη, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Μορουτσάν, Σίστο, Ντούντου, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτα, Δώνη, Γαλανόπουλο, Παναγίδη, Βοριαζίδη.

Η αποστολή των «κίτρινων» θα αναχωρήσει αύριο (Παρασκευή 3/10) το πρωί για την Καλαμάτα (αεροπορικώς στην Αθήνα και οδικώς στην Καλαμάτα), το απόγευμα θα προπονηθεί σε γήπεδο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και θα διανυκτερεύσει εκεί, ενόψει του αγώνα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.