Με την προπόνηση που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ (Κυριακή 23/11, 21:00 – OPAP Arena), για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στην προπόνηση της Παρασκευής, ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε σε κομμάτια του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε, από την πλευρά του, έκανε θεραπεία και ατομικό. Το Σάββατο, με την προπόνηση που θα γίνει το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση στην «OPAP Arena».

Υπενθυμίζεται πως ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει στον Κώστα Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, έχοντας αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική στη «λευκή» ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης στου Χαριλάου.