Στη διάθεση του κοινού τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, μια σεζόν που δεν περιλαμβάνει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

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