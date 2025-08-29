Με την προπόνηση, που έγινε το απόγευμα (Παρασκευή 29/8) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (30/8, 21:00, Novasports Prime – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αναλυτικά η αποστολή των «κίτρινων» για το παιχνίδι με τους Αγρινιώτες: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Νινγκ, Πέρεθ, Ντιαντί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

Εν τω μεταξύ η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση – κοινή συναινέσει – της συνεργασίας της με τον Ρόμπιν Κουάισον. Ο 31χρονος διεθνής Σουηδός επιθετικός… πέρασε και δεν ακούμπησε από του Χαριλάου. Αν και ήρθε ως μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον Λορέν Μορόν, ο Κουάισον χρησιμοποιήθηκε μόλις σε 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, όλες ως αλλαγή, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.