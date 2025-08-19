Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ζαν Ζουλ Εμβοντό. Ο 27χρονος Καμερουνέζος είχε μετακομίσει στου Χαριλάου το καλοκαίρι του 2023 από την πολωνική Γκόρνικ Ζάπριζε, ωστόσο δεν μπόρεσε να καθιερωθεί ούτε επί Τόλη Τερζή, ούτε επί Άκη Μάντζιου, ούτε επί Μαρίνου Ουζουνίδη, πραγματοποιώντας συνολικά 34 εμφανίσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (19/8) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο τον Βόλο (Σάββατο 23/8, 20:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης»).

Οι Λορέν Μορόν και Τάσος Δώνης συμμετείχαν – αμφότεροι – σε κομμάτι της προπόνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση του Εβρίτη τεχνικού για το ξεκίνημα των εγχώριων υποχρεώσεων. Αύριο, Τετάρτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν και πάλι το απόγευμα.