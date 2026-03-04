Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις, μετά το ρεπό της Τρίτης (3/3). Με το βλέμμα στραμμένο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο (7/3, 17:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο Μιχάλης Γρηγορίου μετράει τέσσερα προβλήματα σε αγωνιστικό επίπεδο.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νοά Φαντιγκά, Γκαμπριέλ Μισεουί και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, με τη συμμετοχή τους στην αναμέτρηση κόντρα στους Περιστεριώτες να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Αντίθετα, επιστρέφει ο Λορέν Μορόν, που έχει μπει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Την Πέμπτη (5/3), η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Κλεάνθης Βικελίδης».