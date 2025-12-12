Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Άρη εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/12, 20:00, Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 14η αγωνιστική της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς προπονήθηκαν σήμερα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει τα γνωστά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει του αγώνα με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Σωκράτης Διούδης συνέχισαν τα προγράμματά τους και δεν υπολογίζονται για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Η τελευταία προπόνηση του Άρη πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για το πρωί του Σαββάτου.