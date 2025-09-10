Υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/9) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (13/9, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Φρέντρικ Γένσεν, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φινλανδίας, επεφύλασσε ένα δυσάρεστο νέο για τον Ισπανό τεχνικό. Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και υπολογίζεται ότι θα μείνει περίπου δέκα μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:30 το αγωνιστικό τμήμα του Άρη θα βρεθεί στο περίπτερο της ομάδας στη ΔΕΘ, ενώ την Πέμπτη (11/9), η προπόνηση θα είναι πρωινή στο «Δασυγένειο».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής), πέραν των συνεργατών που ήρθαν μαζί με τον Χιμένεθ. Ακόμη, οι Θεσσαλονικείς με μια λιτή ανακοίνωση αποχαιρέτησαν τον Γιάκουμπ Μπράμπετς που έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Ρίο Άβε.