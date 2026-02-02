Με την απόκτηση του Μπενχαμίν Γκαρέ αναμένεται να ενισχυθεί ο Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» τα έχουν βρει σε όλα, τόσο με τη Βάσκο Ντα Γκάμα όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, για την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού με μονοετή δανεισμό.

Έτσι, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο 25χρονος άσος, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο ποδοσφαιριστής, ενώ επρόκειτο να έρθει σήμερα στη χώρα μας, εν τέλει η άφιξή του πήρε αναβολή για μία ημέρα.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η πτήση του ακυρώθηκε, κι έτσι ο Γκαρέ αναμένεται την Τρίτη στις 14:00 στη Νύμφη του Θερμαϊκού, ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.