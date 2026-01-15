Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 15/1), οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αφήνοντας πίσω τους την ήττα-αποκλεισμό με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο και στρέφοντας την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena , στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται να ανασυγκροτήσει την ομάδα καθώς οι «κίτρινοι» έμειναν με ένα στόχο, αυτόν της εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Εν όψει του αγώνα στη θεσσαλική πόλη, ο Γκάμπριελ Μισεουί ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία, ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Την Παρασκευή (16/1), η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές του Χιμένεθ είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».