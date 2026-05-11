Μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Τετάρτη 13/5, 17:00), για την 5η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Από το παιχνίδι κόντρα στους Κρητικούς, αποκόμισαν προβλήματα οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Κάρλες Πέρεθ. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού και του Ισπανού εξτρέμ θα επανεκτιμηθεί πριν από την προπόνηση της Τρίτης (12/5).

Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου θα επιδιώξουν να πάρουν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στο μίνι πρωτάθλημα, σε μια διαδικασία, πάντως, που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο.