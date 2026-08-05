Θετικό πρόσημο στο πρώτο φιλικό παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους έβαλε ο Άρης, που κέρδισε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», τον Πανθρακικό με 5-1.

Απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα στη Super League πρωταγωνιστή ήταν ο Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος αμυντικός μέσος σκόραρε δύο φορές (12ο και 54ο λεπτό) και είχε μια ασίστ.

Ο Γιαννιώτας στο 39ο λεπτό, ο Γκαρέ στο 61ο λεπτό με πέναλτι κι ο Γαλανόπουλος στο 73ο λεπτό, πέτυχαν τα άλλα τέρματα των «κιτρινόμαυρων», ενώ για τον Πανθρακικό σκόραρε στο 56ο λεπτό ο Αθανασακόπουλος.

Με ενοχλήσεις αντικαταστάθηκε, στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, ο Μαμαντού Νινγκ.

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη: Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ, Ράτσιτς, Νινγκ, Γκαρέ, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Μάικιτς, Γαλανόπουλος, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Κάμτσης, Αντωνιάδης, Παπασαραφιανός, Ντιαλό, Δώνης, Αλφαρέλα.