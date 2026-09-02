Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις, μετά το ρεπό της Τρίτης. Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» (Σάββατο 5/9, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια εκτέλεσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, βάσει της ανάλυσης της εβδομαδιαίας επιβάρυνσης και των δεδομένων από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν, που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στους Κρητικούς, έχοντας αποκομίσει αιμάτωμα στο μηρό, έκανε ατομικό.

Την Πέμπτη (3/9), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το απόγευμα.