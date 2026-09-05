Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του οράματος του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Άρη έκανε ο Ερασιτέχνης, ανακοινώνοντας την συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Εργασίας.

Στόχος αυτής της επιτροπής θα είναι να προετοιμάσει και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε η κυβερνητική δέσμευση για την κατασκευή του νέου γηπέδου, μέσω της διπλής ανάπλασης, να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη υπόσχεση είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το 2021.

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