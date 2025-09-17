Ο Άρης, χάρη σε πέναλτι του Μορόν στις καθυστερήσεις πέρασε νικηφόρα την Τετάρτη από την έδρα του Παναιτωλικού, αρχίζοντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα, ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στην ώρα που διεξήχθη το ματς, τονίζοντας ότι θα ήθελε να κεράσει ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου τον άνθρωπο που όρισε το ματς μέσα στο μεσημέρι.

«Αυτός που όρισε στις 3 η ώρα το παιχνίδι, θα ήθελα να του κεράσω ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μορόν είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και που είναι αυτός που καθορίζει τα περισσότερα παιχνίδια. Θέλω αυτή η συνέχεια να γίνεται σε κάθε παιχνίδι, αλλά όταν θα μπορέσουν όλοι οι παίκτες να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς τους, τότε η ομάδα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο».