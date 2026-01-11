Την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ εξέφρασε ο Μανόλο Χιμένεθ, μετά τη μοιρασιά (1-1) των δύο ομάδων στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της Nova, τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ αναφερόμενος στο γκολ του Ντουντού, το οποίο τελικά δεν μέτρησε, επισήμανε πως θα ήθελε να τη δει ξανά τη φάση, για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πράγματι παράβαση που δικαιολογούσε την ακύρωση του τέρματος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Απέναντι σε μια ομάδα με τη δυναμική της ΑΕΚ, με την εικόνα που είχαμε σήμερα, αξίζαμε τη νίκη. Το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ προήλθε από ένα ανθρώπινο λάθος, ενώ εμείς είχαμε τις μεγαλύτερες φάσεις για να σκοράρουμε και δεύτερο γκολ.

Η ομάδα τα έδωσε όλα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης των τραυματιών, καθώς μέχρι τώρα υποφέραμε από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, όχι μόνο σε παιχνίδια όπως αυτό με την ΑΕΚ, αλλά και στα υπόλοιπα απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά από εμάς. Επίσης, πρέπει να δούμε ξανά το γκολ που ακυρώθηκε από το VAR, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχε φάουλ».