Ο Άρης προέρχεται από δύο διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε ΠΑΟΚ και Βόλο, οπότε χρειάζεται αμέσως βαθμούς για να διατηρήσει ζωντανές τις -ούτως ή άλλως, ελάχιστες- ελπίδες του για ευρωπαϊκή έξοδο.
Ο προπονητής της ομάδας, Μανόλο Χιμένεθ, μιλώντας στη NOVA εν όψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, υπογράμμισε την ανάγκη για επιστροφή στις νίκες, ενώ συνάμα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύλλογο των βορείων προαστίων.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης