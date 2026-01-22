Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέτις (22:00, ANT1 – COSMOTE SPORT 4 HD), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League phase του Europa League.

Ο Ισπανός πρώην παίκτης της Σεβίλλης και νυν προπονητής του Άρη «ανέλυσε» τον αγώνα για λογαριασμό του «estadiodeportivo.com» και σημείωσε ότι η Μπέτις είναι η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα αρκεί να μην χαλαρώσει την άμυνά της.

«Στον εντός έδρας αγώνα εναντίον τους, δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά καταφέραμε να πάρουμε μόνο ισοπαλία. Έχουν μια καλή ομάδα και ποιοτικούς παίκτες», δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ και συνέχισε:

«Το δυνατό τους σημείο είναι η επιθετική τους μετάβαση, λόγω της κάθετης δομής του παιχνιδιού τους και της ποιότητας των πιο επιθετικών παικτών τους».

Αναφορικά με το φαβορί του αγώνα, ανέφερε: «Η Μπέτις είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να παίξει με συγκέντρωση, ένταση και οργάνωση. Αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα με την υποστήριξη των οπαδών του, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αλλά αν η Μπέτις ξεκινήσει καλά τον αγώνα, νομίζω ότι θα κερδίσει».

Για την «Τούμπα», σχολίασε: «Είναι ένα στάδιο που είναι γεμάτο και βουίζει ώρες πριν από τον αγώνα. Αυτή η ενέργεια είναι μεταδοτική για τους παίκτες και δεν νομίζω ότι ο κακός καιρός και το κρύο θα αποθαρρύνουν τους οπαδούς. Ομοίως, είμαι σίγουρος ότι αυτή η ατμόσφαιρα δεν θα επηρεάσει την Μπέτις».

Ο προπονητής του Άρη βίωσε ένα ιδιαίτερο περιστατικό στο γήπεδο της Τούμπας κατά την πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ, το οποίο μοιράστηκε: «Συνέβη τον Μάρτιο του 2018, σε έναν κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος που κατέληξε σε συμπλοκή, με τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο οπλισμένος με πιστόλι για να απαιτήσει απαντήσεις από τον διαιτητή. Η συμπεριφορά του προκάλεσε χάος και του χάρισε τριετή απαγόρευση εισόδου σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ένα σουρεαλιστικό και επικίνδυνο επεισόδιο που ο Μανόλο Χιμένες βίωσε από πρώτο χέρι στο γήπεδο που επισκέπτεται σήμερα η Μπέτις.

Ήταν ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά που μου έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δεν ήταν το φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν, αλλά εξέπληξε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που ήταν τα φαβορί, με καλό ποδόσφαιρο και σπουδαία αποτελέσματα. Χάσαμε μόνο δύο παιχνίδια σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, και αυτό πλήγωσε πραγματικά όσους νόμιζαν ότι ήταν ανώτεροι».