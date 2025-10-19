Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Αιχμές για τον προκάτοχό του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, Μαρίνο Ουζουνίδη άφησε ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μανόλο Χιμένεθ, μετά το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στους πολλούς τραυματισμούς που ταλανίζουν την ομάδα του, αναρωτήθηκε: «τι έκανε ο Ουζουνίδης αυτό το καλοκαίρι;».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός στην κάμερα της NOVA:

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα: «Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να τραβήξουμε κουπί. Θα ήθελα να ζητήσω μια μεγάλη χάρη από τους φιλάθλους του Άρη. Σε κάθε προπόνηση έχουμε 4-5 τραυματίες. Οι παίκτες μου ζητούν αλλαγή! Τι έκαναν με τον Ουζουνίδη τον Ιούλιο παρακαλώ;».

Για τον Βοριαζίδη: «Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση. Είναι ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».