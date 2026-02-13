Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για την αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο (14/2, 20:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ωστόσο υπογράμμισε πως αυτό δεν αρκεί και θα πρέπει η ομάδα του να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη και αποφασισμένη.

Αναλυτικά όσα είπε:

-Για την κατάσταση του Άρη:

«Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας. Δεν αρκεί, όμως, να είμαστε καλοί με τον Βόλο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά μέσα στο γήπεδο για τη νίκη, γιατί τίποτα δεν θα μας δοθεί δωρεάν! Πρέπει να νικήσουμε τον Βόλο, όπως πρέπει να κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια».

-Για το αν θα παίξει ρόλου η αλλαγή προπονητή του Βόλου:

«Πρέπει να εστιάσουμε στα στοιχεία εκείνα, τα οποία εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε στον αγώνα. Βεβαίως, οι συνεχείς ήττες για τον Βόλο και η αλλαγή του προπονητή, θα επηρεάσουν την αντίπαλη ομάδα. Με όλο το σεβασμό στον Βόλο, εμείς θα εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και μόνο σε αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δικό μας το παιχνίδι και στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα σωστά την ώρα του αγώνα».

-Για το πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο:

«Πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και τη μέγιστη όρεξη να αγωνιστούμε για τη νίκη και να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι».

-Για το ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Άρη στις τελευταίες αγωνιστικές:

«Υπάρχουν 18 βαθμοί, που διακυβεύονται. Πρέπει πρώτα να δούμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και μετά τα υπόλοιπα που απομένουν. Πρωτίστως στο μυαλό μας έχουμε πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τον Βόλο».