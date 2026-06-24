Το όνομα του Άλεξ Λούνα συνδέεται με τον Άρης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο 22χρονος επιθετικός είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και μεταξύ αυτών ενδιαφέρει και τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση στην Ινστιτούτο για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2029, ενώ η αξία του φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Λούνα, που μετράει 6 γκολ σε 17 συμμετοχές, μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως σέντερ φορ, όσο και ως δεύτερο επιθετικός, αλλά και ως εξτρέμ. Συνολικά με την Ινστιτούτο σε 51 αναμετρήσεις έχει 14 γκολ και πέντε ασίστ.