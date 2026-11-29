Με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (28/11) στις εγκαταστάσεις του «Δασυγένειου» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:00, Novasport 2 League), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Άρης ψάχνει την έκτη νίκη σε επτά αγωνιστικές, η οποία μπορεί να τον φέρει εντός τετράδας – ανάλογα και με το τι θα συμβεί λίγο αργότερα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 52ρχονος Έλληνας προπονητής δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά πήρε μαζί του σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

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