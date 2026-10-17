Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10), ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (18/10, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να μην ανακοινώσει την αποστολή που θα «πετάξει» για την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει γνωστό την τελευταία στιγμή αν θα είναι διαθέσιμοι οι Μάνου Γκαρθία, που ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, Γιάννης Γιαννιώτας, που είχε θλάση, αλλά προπονήθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες και ο Λορέν Μορόν, που υπέστη κάκωση στον αυχένα. Αμφίβολος είναι και ο Mατάρ Τιάμ.

Οι «κίτρινοι» ευελπιστούν να φτάσουν στο δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» ώστε να εδραιωθούν στην πρώτη οκτάδα και να πλησιάσουν, εφόσον βοηθήσουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, την πρώτη τετράδα.